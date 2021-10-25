Во Владимирской области привились от коронавируса более 368 тыс. человек
Владимир, 25 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Во Владимирской области, по данным на 25 октября, первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 368 тыс. 929 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
(сс) Ю. Иванко. Mos.ru
Вакцинация
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Полностью вакцинацию против новой коронавирусной инфекции завершили 342 тыс. 786 человек.
Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе были выявлены 60 тыс. 902 носителя коронавируса. Скончались 2185 человек.