Владимир, 25 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Во Владимирской области, по данным на 25 октября, первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 368 тыс. 929 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация

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Полностью вакцинацию против новой коронавирусной инфекции завершили 342 тыс. 786 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе были выявлены 60 тыс. 902 носителя коронавируса. Скончались 2185 человек.