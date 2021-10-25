Тамбов, 25 октября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Тамбовской области к 25 октября первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 397 тыс. 437 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Полностью вакцинацию завершил 366 тыс. 991 человек. Это составляет 92,3% от плана.

За последнюю неделю доля вакцинированных выросла на 1,8% и составила 59,4%.