В Тамбовской области от коронавируса вакцинировались 397 тыс. человек
Тамбов, 25 октября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Тамбовской области к 25 октября первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 397 тыс. 437 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Вакцинация
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Полностью вакцинацию завершил 366 тыс. 991 человек. Это составляет 92,3% от плана.
За последнюю неделю доля вакцинированных выросла на 1,8% и составила 59,4%.