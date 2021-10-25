Астрахань, 25 октября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. В Астраханской области к 25 октября вакцинирован от коронавирусной инфекции 352 тыс. 791 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Mos.ru Вакцинация

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Оба этапа иммунизации прошли 307 тыс. 773 человека.

За период прививочной кампании в регион поступило 361 тыс. 662 дозы вакцины «Спутник V», 14 тыс. 710 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 3 тыс. 170 доз вакцины «КовиВак», а также 59 тыс. 780 доз «Спутника Лайт».