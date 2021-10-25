Число заражений коронавирусом в Подмосковье превысило полмиллиона
Красногорск, 25 октября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. С начала пандемии коронавируса на территории Подмосковья выявили уже свыше полумиллиона случаев заражения новой инфекцией. Такие данные следуют из статистики, приведенной 25 октября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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В сообщении указано, что по состоянию на 25 октября общее число случаев заражения коронавирусом на территории региона составило 502 283.
«Скончались 8516 человек. Выздоровели и выписались 430 115 человек», — отметили в оперативном штабе Подмосковья.