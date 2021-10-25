Красногорск, 25 октября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 36 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 25 октября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью победить 2345 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября на территории Московской области был установлен максимальный с начала пандемии суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом. Их число составило 3127.