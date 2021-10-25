Пенза, 25 октября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Пензенской области для лечения ковид-пациентов развернуто 4543 койки, из них 4267 уже занято. Пневмония диагностирована у 3648 пациентов. Как отметил 25 октября губернатор региона Олег Мельниченко, свободными остаются менее 300 коек, что составляет около 7% от всего коечного фонда.

Госпиталь

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«Это критический рубеж, ниже которого мы уходить не можем, поэтому на сегодняшний день принято решение о развертывании дополнительного коечного фонда», — заявил он и добавил, что в течение двух дней необходимо создать дополнительный резерв на случай дальнейшего роста заболеваемости.

Под дополнительный коечный фонд задействуют места в участковых больницах и в офтальмологии. Кроме того, дополнительные койки развернут в санатории имени В. В. Володарского.

В борьбе с пандемией задействовано 3,5 тыс. медицинских работников, привлечены ординаторы мединститута и старшекурсники медицинских училищ. Работает 145 бригад скорой медицинской помощи. Уровень заболеваемости продолжает расти, заметил Мельниченко.

«На сегодняшний день 2781 человек находится «на кислороде». В сутки уходит более 16 тонн кислорода. К ИВЛ подключено 150 человек, среди которых немало людей трудоспособного возраста», — добавил глава региона.

В ближайшее время в Пензенскую область поступит дополнительно 800 единиц концентраторов кислорода на сумму 69 млн рублей, что позволит обеспечивать кислородной терапией около 2 тыс. человек. К двум имеющимся кислородным станциям будет дополнительно развернуто еще две. До конца года в пензенских больницах будет действовать шесть подобных станций. Общий объем вырабатываемого по региону медицинского кислорода составит порядка 12 тонн в сутки.

Для лечения особо тяжелых пациентов и беременных из областного бюджета выделены средства на закупку четырех аппаратов плазмофереза. Один из них уже монтируется, остальные три поставят на текущей неделе, резюмировал Олег Мельниченко.

ИА REGNUM напоминает, в жилых микрорайонах Пензы продолжает работу специальный автобус, где можно получить прививку от коронавируса.

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