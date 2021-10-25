Севастополь, 25 октября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Севастополе на местных сайтах знакомств появились объявления, в которых в качестве требования к потенциальному партнеру указано наличие QR-кода, подтверждающего вакцинацию против коронавируса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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«Ищу чипированную девушку с QR-кодом для прохода в бар и кино. Если ты такая, пиши и присылай сертификат о вакцинации», — цитирует одно из объявлений, размещённое в Сети 29-летним мужчиной, «Крым24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе, а также в Крыму ввели систему QR-кодов для посещения заведений общепита, музеев, кинотеатров, салонов красоты и т.д. Кроме того, с 30 октября по 7 ноября на въезде в город будут установлены специальные блокпосты — в Севастополь смогут въехать только те, у кого будут QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса либо перенесённое заболевание.