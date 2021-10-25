Салехард, 25 октября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 25 октября оперштаб ЯНАО.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 130 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 25 октября 53 356 заражений коронавирусом. Выздоровели 50 375 человек, 738 пациентов с COVID-19 скончался (на два человека больше, чем днём ранее).