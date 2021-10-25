Москва, , 16:13 — REGNUM Россия ждет восстановления аккаунтов немецкоязычных проектов RT на Youtube. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Василий Пискарёв Duma.gov.ru

«Мы ждем восстановления аккаунтов немецкоязычных проектов телеканала RT. В одночасье 700-тысячная немецкоязычная аудитория была лишена выбранного ею источника информации, иначе как наступлением на свободу слова подобные шаги нельзя квалифицировать», — сказал Пискарёв.

Вместе с тем в Google сообщили, что объяснили комитету причину блокировки каналов RT DE и Der Fehlende Part.

«Каналы были удалены за нарушение Условий использования YouTube, а именно обход семидневного запрета на публикацию видео, вынесенного за нарушение правил в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал. В результате оба канала были удалены за обход Условий использования YouTube», — говорится в сообщении компании.

По словам Пискарёва, российская сторона также ожидает, что Google удалит противоправный контент — призывы к суицидам и массовым беспорядкам, пропаганду наркотиков, экстремистские материалы, материалы нежелательных организаций, вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия и так далее, а также удовлетворит многочисленные предписания о выплате штрафных санкций за уже имеющиеся законные претензии.

Кроме того, Пискарёв также сообщил, что в ходе встречи с руководством компании речь также шла о том, что российские территории, в частности, острова Курильской гряды по-прежнему на картах Google определены не как территория Россия, то же происходит и с Крымом.

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