Москва, 25 октября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Для того, чтобы РФ начала качать в страны ЕС дополнительные объемы природного газа, необходимы две вещи — покупатель и транзитер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Россия, несомненно, могла бы выступить газовым доктором для Европы. Пока что «Газпром» качает в Европу (включая Турцию) газ с небольшим превышением контрактных обязательств, выходя на планку в 183 миллиардов кубометров к концу года. Есть возможность оперативно нарастить поставки, добавив около 15 млрд. кубометров, что сразу успокоило бы рынок. Для этого нужны две вещи: покупатель и транзитер. Кто купит у «Газпрома» дополнительные объемы, гарантируя их оплату?» — сказал Станкевич.

По его словам, суммы с учётом срочности поставки потребуются значительные.

«И как качать в Европу дополнительные объёмы? Конечно, Газпрому хотелось бы ускорить сертификацию построенного газопровода «Северный поток — 2». Альтернативная возможность — прокачка через украинскую ГТС. Но это потребует отдельного контракта с особыми условиями по тарифу (действующий тариф увеличивается до 45% при увеличении прокачки), — сказал Станкевич. — Оптимальным выглядит вариант, при котором часть дополнительного газа пройдёт через «Северный поток — 2», а часть — через УГТС. Надо находить баланс интересов, по возможности убирая политические конфликты из столь важной сферы, как энергетика».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Станкевич объяснил, как китайский фактор влияет на газовый кризис в ЕС.