Москва, 25 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Сегодня, 25 октября, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,69%, отступая до 69,85 рубля. Евро падает на 0,99%, откатываясь до 81,05 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Доллар — евро

«В рубле продолжается ралли, ускорившееся 22 октября на фоне решения ЦБ РФ повысить базовую учетную ставку на 0,75 процентного пункта — до 7,5%.

В свете этого решения привлекательность рубля в качестве валюты-мишени в сделках кэрри-трейд существенно возросла, а после пробоя рублём вниз уровня 71 рубль за доллар закрытие коротких позиций спекулянтами, игравших против российской валюты приобрело обвальный характер.

Сегодня дополнительную поддержку рублю оказывает возвращение цен на нефть в зону выше $86 за баррель, а также начало налогового периода, вынуждающего экспортеров продавать валюту для расчетов с государством.

В свете этого уже с утра «быки» пробили уровень 70 рублей за рубль и теперь пытаются закрепиться ниже этого рубежа.

Впрочем, соблазн зафиксировать прибыль всё больше, так что котировки периодически откатываются в зону выше рублей.

Однако в целом в ближайшие дни ситуация для российской валюты останется благоприятной», — считает эксперт.

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