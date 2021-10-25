Домодедово, Московская область, 25 октября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Использовать нерабочие дни в туристических целях может оказаться рискованно для здоровья. Об этом 25 октября заявил глава Союза туристических агентств Сергей Голов на телеканале «Россия 24».

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

«Я представляю, каково туристической отрасли на сегодняшний день более чем. Но, наверное, всё-таки надо немножко подождать, потому что в те страны, куда мы едем, едут не только россияне — та же самая Турция или тот же Египет. Летят и из Казахстана, летят и из Белоруссии, и с Украины. А там мы не знаем, насколько серьёзно относятся к вакцинации, QR-кодам и всему остальному», — заявил Голов.

«Опасность заражения присутствует», — указал он.