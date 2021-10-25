Домодедово, Московская область, 25 октября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Гражданам России следует воздержаться от поездок в период нерабочих дней, особенно за рубеж. Об этом 25 октября заявил глава Союза туристических агентств Сергей Голов на телеканале «Россия 24».

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«Вся наша семья давно уже вакцинировалась и не планировали в связи с появлением возможности поездки. Я считаю, что лучше немножко подождать и пересидеть», — заявил Голов.

«Я представляю, каково туристической отрасли на сегодняшний день. Но, наверное, всё-таки надо немножко подождать, потому что в те страны, куда мы едем, едут не только россияне — та же самая Турция или тот же Египет», — указал он.