Домодедово, Московская область, 25 октября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Введение QR-кодов, требуемых при посещении стран в рамках туристических поездок, положительно бы отразилось на безопасности путешествий. Об этом 25 октября заявил глава Союза туристических агентств Сергей Голов на телеканале «Россия 24».

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«Крым уже ввёл размещение в отелях и объектах размещения только по предоставлению QR-кода. Турция принимает наш «Спутник V» и ПЦР-тесты не позднее трёх дней, в Египте тоже нужно предоставление справок. Поэтому, я думаю, это только бы повлияло на безопасность отдыха», — заявил Голов.