Красноярск, 25 октября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В Красноярском крае дни с 30 октября по 7 ноября станут нерабочими. Об этом сообщает региональное правительство.

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«Сегодня на оперативном штабе по предотвращению коронавирусной инфекции в регионе, который проходит под руководством губернатор края Александра Усса, обсуждались изменения в указ по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, — отметили в пресс-службе краевой администрации. — Обновленный документ глава региона подпишет уже в ближайшие дни. Его подготовят с учётом рекомендаций, озвученных президентом страны Владимиром Путиным и Роспотребнадзора. При этом уже точно известно, что нерабочими в Красноярском крае станут дни с 30 октября по 7 ноября».

Уточняется, что участники совещания остановились на вопросе подготовки к введению в регионе QR-кодов, необходимых для посещения объектов культуры и спорта. Сейчас учреждения закупают необходимое оборудование для проверки правдивости предоставляемой информации.