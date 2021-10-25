Домодедово, Московская область, 25 октября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Объявление нерабочих дней вызвало рост спроса на авиаперелёты. Об этом 25 октября заявил глава Союза туристических агентств Сергей Голов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Не только спрос на авиабилеты, но и на пакетные туры остаётся высоким», — заявил Голов.

«Естественным образом все пытаются продлить лето, и самое печальное, пытаются улететь с детьми в те страны, где ещё можно купаться и загорать. Это и Турция в том числе, и Египет, ближайшее наше зарубежье», — указал он.

По его словам, большим спросом пользуются направления в Крым и Сочи, хотя купальный сезон там уже закончился.