Домодедово, Московская область, 25 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Несмотря на рост спроса на авиабилеты и туры, соответствующие цены пока что остаются в прежних пределах. Об этом 25 октября заявил глава Союза туристических агентств Сергей Голов на телеканале «Россия 24».

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

«Не только спрос на авиабилеты, но и на пакетные туры остаётся высоким. Но в основном я бы разделил эти звонки пополам — люди звонят, интересуются, и в основном это такой маркетинг первые два дня был», — заявил Голов.

«Цены не выросли, они остались в тех же пределах, какие и были. Просто туроператоры сейчас кооперируются и дополнительные борта поднимают, потому что никто не рассчитывал на такой спрос в эти даты, поскольку всё каникулярное время было выбрано заранее», — отметил он.