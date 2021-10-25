Домодедово, Московская область, 25 октября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. На прошлой неделе, на фоне объявления о нерабочих днях, в России резко вырос спрос на авиабилеты. Об этом 25 октября заявил глава Союза туристических агентств Сергей Голов на телеканале «Россия 24».

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«Не только спрос на авиабилеты, но и на пакетные туры остаётся высоким. Но в основном я бы разделил эти звонки пополам. Люди звонят, интересуются, и в основном это такой маркетинг первые два дня был», — заявил Голов.