Тамбов, 25 октября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Тамбовской области 25 октября подтверждено 178 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 47 тыс. 212 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 44 тыс. 570 пациентов, в том числе 112 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1059 человек. Девять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.