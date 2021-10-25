Владимир, 25 октября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Во Владимирской области 25 октября подтверждено 312 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 60 тыс. 902 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 52 тыс. 232 пациента, в том числе 45 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2185 человек. За последние сутки подтверждено восемь новых летальных случаев.