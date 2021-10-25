Астрахань, 25 октября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В Астраханской области 25 октября подтверждено 244 новых случая заражения коронавирусом — на семь меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе был зарегистрирован 65 тыс. 21 положительный результат исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1517 человек.

За весь период 1917 человек скончались. 13 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,02.