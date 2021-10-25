Москва, 25 октября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. При введении локдауна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом руководители регионов России в большинстве своем оказались перед непростой задачей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Самоизоляция

«С одной стороны, им надо выполнять предписания сверху, касающиеся усиления защиты населения от воздействия пандемии и не допустить роста заболеваемости (полагаю, никто не погладит губернатора по головке, если во вверенном ему регионе будут выявлены ускоренные темпы прироста числа зараженных).

С другой стороны, им надо максимально сохранить региональную экономику, не допустив её существенного торможения, падения основных показателей, нарастания проблем на рынке труда, ухудшения ситуации с социальным обеспечением и т. д.

Вот уж кем бы в этой ситуации не хотелось оказаться, так это региональным губернатором: шаг влево, шаг вправо — и можно «попасть под раздачу». Тем не менее, в тех регионах, где ситуация с заболеваемостью действительно тяжелая, руководителям приходится идти на наиболее жесткие из возможных мер. В том числе — на введение локдауна раньше, чем в среднем по стране.

Да, пострадает бизнес, в первую очередь малый и средней, так как именно этот сегмент представлен в сфере обслуживания, которая наиболее чувствительна к любым ограничениям, связанным с уровнем потребительского спроса.

Но и сами руководители, и владельцы предприятий должны понимать, что лучше уж понести ограниченные потери, вызванные падением спроса и, соответственно, выручки, чем оказаться в ситуации, кода значительная часть их сотрудников (да и потребителей услуг) окажется на больничных койках, что вообще способно похоронить бизнес.

Так что, принимая решение о более раннем введении карантинных ограничений, руководители регионов России выбирают из двух зол наименьшее», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за роста заболеваемости COVID-19 нерабочие дни с 25 октября начались в Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае по решению местных властей.

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