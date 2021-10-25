Кемерово, 25 октября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Кемеровской области с начала прививочной кампании от коронавируса вакцинировались около 900 тысяч человек. Из них 255 215 — жители старше 60 лет. Об этом сообщает региональный минздрав.

Governo do Estado de São Paulo Вакцинация от коронавируса

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Уточняется, что за прошедшую неделю прививку сделали 13 тысяч кузбассовцев.

На сегодня, 25 октября, для лечения пациентов с COVID-19 в перепрофилированных стационарах развернуто 3932 койки, занято 3224 койки, 20% коечного фонда остаётся свободным.