Домодедово, Московская область, 25 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Осенью 2021 года коронавирус активнее начал поражать молодое поколение. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Болеют молодые. Раньше мы видели, что пандемия развивается на пятый-седьмой день болезни. Сейчас буквально на вторые сутки поступает к нам молодой пациент с поражением лёгких 25−30%. На вторые сутки видим, что здоровье ухудшается и пневмония распространяется уже на 50−70%, буквально за сутки», — заявил Осипов.

«Сегодня в Домодедово большое количество заболевших детей. Причём у нас самому маленькому нашему пациенту пять месяцев, у него двухсторонняя ковидная пневмония, находится в тяжёлом состоянии», — отметил он.