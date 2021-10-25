Коронавирус добрался до молодёжи — врач
Домодедово, Московская область, 25 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Осенью 2021 года коронавирус активнее начал поражать молодое поколение. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».
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«Болеют молодые. Раньше мы видели, что пандемия развивается на пятый-седьмой день болезни. Сейчас буквально на вторые сутки поступает к нам молодой пациент с поражением лёгких 25−30%. На вторые сутки видим, что здоровье ухудшается и пневмония распространяется уже на 50−70%, буквально за сутки», — заявил Осипов.
«Сегодня в Домодедово большое количество заболевших детей. Причём у нас самому маленькому нашему пациенту пять месяцев, у него двухсторонняя ковидная пневмония, находится в тяжёлом состоянии», — отметил он.