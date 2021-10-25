Кемерово, 25 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Кемеровской области для лечения пациентов с коронавирусом в настоящее время развёрнуто почти четыре тысячи коек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Цигельник.

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"Ежедневно добавляются новые, значит, мы ограничиваем медпомощь людям с другими заболеваниями. Сейчас борьбой с ковидом занято 15% кузбасских врачей и медсестер стационаров, 20% сотрудников поликлиник и до 25% персонала скорой помощи. С начала года на стационарное лечение пациентов с коронавирусом потрачено 3,5 миллиарда рублей, еще 3,6 миллиарда будет необходимо до конца этого года. Эти средства могли быть использованы для плановой медпомощи. При этом подавляющее большинство пациентов стационаров «красной зоны» — непривитые люди старше 60 лет», — подчеркнул Цигельник.

Он отметил, что ежедневно на аппаратах искусственной вентиляции лёгких находятся от 167 до 200 человек, 80% из них — люди старшего поколения.