Ереван, 25 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Оппозиционная партия Армении «Честь имею» готовит в Ереване серию протестных акций. Об этом 25 октября сообщил журналистам секретарь парламентской фракции блока Айк Мамиджанян.

Nicolas Raymond Флаг Армении

Он не стал раскрывать, как именно планируют протестовать сторонники оппозиции, но отметил, что у них уже есть опыт ночёвок на морозе на улице и опыт перекрытия улиц. По словам Мамиджаняна, при участии в акциях от 1,5 тыс. до 2 тыс. человек полиция не сможет всех задержать.

«Сюрпризы для них будут. Обещаю, — сказал политик. — Мы готовы к последнему аккорду».

Мамиджанян подчеркнул, что в международном праве закреплено «священное» право народов на восстание.

Стоит отметить, что на годовщину окончания войны в Нагорном Карабахе акции протеста 9 и 10 ноября также готовит оппозиционный блок «Армения». В руководстве политобъединения сообщили, что будет митинг и шествие.