Оппозиция Армении готовит «сюрпризы» властям страны
Ереван, 25 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Оппозиционная партия Армении «Честь имею» готовит в Ереване серию протестных акций. Об этом 25 октября сообщил журналистам секретарь парламентской фракции блока Айк Мамиджанян.
Он не стал раскрывать, как именно планируют протестовать сторонники оппозиции, но отметил, что у них уже есть опыт ночёвок на морозе на улице и опыт перекрытия улиц. По словам Мамиджаняна, при участии в акциях от 1,5 тыс. до 2 тыс. человек полиция не сможет всех задержать.
«Сюрпризы для них будут. Обещаю, — сказал политик. — Мы готовы к последнему аккорду».
Мамиджанян подчеркнул, что в международном праве закреплено «священное» право народов на восстание.
Стоит отметить, что на годовщину окончания войны в Нагорном Карабахе акции протеста 9 и 10 ноября также готовит оппозиционный блок «Армения». В руководстве политобъединения сообщили, что будет митинг и шествие.