Иркутск, 25 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Иркутской области, после того, как прививку от коронавируса объявили обязательной для нескольких категорий граждан, выросли темпы вакцинации: с 2−3 тыс. привитых в сутки до 6−7 тысяч. Об этом сообщает минздрав региона.

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Всего на 25 октября 2021 года первым компонентом привиты 710 411 жители Приангарья из необходимых 1 млн 80 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 25 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5341 человек, причём рекордные 78 из этого числа добавили в сводку за минувшие выходные (23−24 октября 2021 года).

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