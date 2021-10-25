Брюссель, 25 октября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Второй транш в размере €600 млн предоставила Украине по программе макрофинансовой помощи Европейская комиссия (ЕК). Об этом 25 октября сообщила на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь ЕК.

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«Еврокомиссия от имени ЕС сегодня выделила Украине €600 млн макрофинансовой помощи. Это второй и последний транш в рамках текущей программы для Украины после первой выплаты €600 млн в декабре 2020 года», — сказала она.

При этом такая выплата — это часть экстренного пакета макрофинансовой помощи в размере €3 млрд для десяти стран — партнеров Евросоюза, предназначенная для ликвидации экономических последствий пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация сделает всё возможное для того, чтобы минимизировать для себя последствия возможного сближения Украины с военным блоком НАТО.