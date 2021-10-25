Нижний Новгород, 25 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде суд арестовал воспитателя детского сада по подозрению в домогательствах к детям. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Нижегородской области сегодня, 25 октября.

Педофил

По версии следствия, 36-летний нижегородец неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних мальчиков.

Как отмечают местные СМИ, родители воспитанников этого дошкольного учреждения обвинили его в педофилии — дети рассказали им о том, что воспитатель трогал их во время тихого часа.

Свою вину в инкриминируемых деяниях подозреваемый признал.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Теперь ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 12 до 20 лет с последующим ограничением свободы на срок до двух лет.