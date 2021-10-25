Варшава, 25 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий написал на своей странице в соцсети Facebook, что Европейский союз превращается из объединения равных и свободных государств, в организацию, доминирующую над странами-членами.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«ЕС становится бюрократическим молохом, который создает все больше и больше институтов, но когда надо действовать, они оказываются недостаточно эффективными», — говорится в сообщении политика. В качестве доказательства Моравецкий указал на кризис, связанный с пандемией коронавируса, в решении которого свое преимущество доказали национальные государства.

Польский премьер-министр подчеркнул, что «Варшава и Брюссель должны найти золотую середину между компетенциями, в которых лучше работают сами государства, и компетенциями, которые лучше реализует ЕС».

«Сегодня Европейский союз тяготеет к превращению в сверхдержаву. Постепенно он становится антидемократической организацией, органы которой выходят за пределы своих компетенций, принимая решения в отрыве от воли стран-членов и навязывая им идеологическую монополию», — подчеркнул он.