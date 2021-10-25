Хельсинки, 25 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Североатлантическому альянсу следует создавать условия для более открытого диалога с Россией, Китаем и другими игроками. Об этом президент Финляндии Саули Ниинистё заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Kremlin.ru Саули Ниинистё

«Нам следует стараться создавать условия, в которых диалог, например, с Россией, Китаем и другими был бы более открытым. Это тоже элемент доверия», — сказал Ниинистё.

Финский лидер дал оценку политике сдерживания альянса в отношении РФ. Она находится на хорошем уровне, сказал он, но диалог работает не очень хорошо. Подход к продолжению общения и диалога «отражает дух Хельсинки», то есть принципы Заключительного акта от 1975 года, на основе которого действует ОБСЕ.

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