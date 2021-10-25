Москва, , 14:15 — REGNUM Компания Google оплатила штраф на сумму 32,5 млн рублей, который был назначен за нарушение российского законодательства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия») пои тогам телемоста с руководством компании.

Василий Пискарёв Duma.gov.ru

«Сегодня прозвучала цифра штрафов, которые были выписаны Google за то, что они не удаляют незаконный контент, — на сумму 32,5 млн рублей. Сегодня (официальный представитель компании — ред.) Марко Панчини сказал, что сегодня штрафы они оплатили», — сообщил Пискарёв.

Тем не менее, говорит парламентарий, «проблема остается, ее надо решать».

Он напомнил, что с 1 января 2022 года в России вступает в сиу закон, согласно которому компании, подобные Google, должны создать в России представительства в виде юрлица с полными правами и обязанностями, «которым можно предъявить претензии».

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