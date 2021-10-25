Пенза, 25 октября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Пензенской области продолжается иммунизация населения от COVID-19. По данным на 25 октября, первый компонент антиковидной вакцины получили 551 164 человека. Полностью завершили вакцинацию 477 727 жителей области, повторно привились 28 437 человек, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подчеркнул, что для спасения максимального количества жизней и здоровья людей должны быть приняты все меры.

«Прививка от коронавируса — это шаг к нормальной жизни. Вакцинация и соблюдение ограничительных мероприятий гарантируют, что система здравоохранения пусть и с большой нагрузкой, пусть тяжело, но будет справляться с нагрузкой», — добавил глава области.

На текущей неделе в жилых микрорайонах Пензы продолжит работу специальный автобус, где можно получить прививку от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с начала пандемии подтверждено 78 010 заражений коронавирусом. Выздоровели за все время 58 835 ковид-пациентов.

Читайте также: В Пензенскую область поступила очередная партия вакцины от гриппа для детей