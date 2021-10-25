Пекин, 25 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Всякий раз, когда Владимир Путин и Си Цзиньпин выступают в унисон, сила заявленной позиции увеличивается многократно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 25 октября, комментируя высказывания председателя КНР об Организации Объединенных Наций.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Как сообщалось ранее, Си Цзиньпин призвал«защищать международную систему с центральной ролью ООН», «решительно оберегать авторитет и статус организации». Все страны должны проявлять уважение к ООН, заботиться и защищать эту«большую семью», добавил он.

« Совпадение позиций России и Китая по наиболее важным международным проблемам не новость, но всякий раз, когда Владимир Путин и Си Цзиньпин выступают в унисон, сила заявленной позиции увеличивается не в два раза, а многократно.

Президент России, как мы помним, совсем недавно несколько раз в разных форматах говорил о важности сохранения ООН и приверженности стран международному праву. Он, правда, касался и вопроса о реформировании ООН, но очень аккуратно и с чётким указанием на то, что вопрос об отмене права вето, которым наделены постоянные члены Совета Безопасности ООН, на повестке дня не стоит.