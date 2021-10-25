Москва, 25 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Совместные мероприятия боевой подготовки обсудили главком российских Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков и исполняющий обязанности начальника Штаба обороны, командующий Сухопутными войсками Шри-Ланки генерал Шавендра Сильва. Об этом сообщили 25 октября журналистам в Министерстве обороны РФ.

Defence.lk Солдат армии Шри-Ланки

Встреча генералов состоялась в Москве. На ней военачальники двух стран обсудили вопросы развития сотрудничества по линии сухопутных войск, обучения офицеров и военнослужащих из Шри-Ланки в российских военных вузах, а также их участие в Армейских международных играх.

Генерал Сильва возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.