Липецк, 25 октября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Липецкой области 25 октября подтверждено 360 новых случаев заражения коронавирусом — столько же было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 60 тыс. 324 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 52 тыс. 168 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 226 — за последние сутки.

За весь период скончался 1961 человек. 18 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.