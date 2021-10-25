Домодедово, Московская область, 25 октября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Симптоматика коронавирусной инфекции в настоящее время уже заметно отличается от того, что наблюдалось в первой половине 2020 года. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Это не та симптоматика, которая была изначально. Вирус достаточно агрессивный — он резистентный, наверное, уже к каким-то препаратам. Мы видим, что вирус поражает в основном лёгкие, почки, печень. Это желчно-кишечные тяжёлые расстройства. Много поступает пациентов с тяжёлым обезвоживанием, и что мы видим — не всегда уже теряют обоняние. Это уже наполовину, кто-то теряет, кто-то нет», — заявил Осипов.