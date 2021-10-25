Томск, 25 октября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки подтвердили три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии, по данным портала «Стопкоронавирус», жертвами COVID-19 стали 588 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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За сутки заражение коронавирусом выявили у 141 человека. Коэффициент распространения инфекции составил 1,08.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии в регионе достигло 46 664. Из них к настоящему времени выздоровели 38 016 человек, в том числе 53 за последние сутки.