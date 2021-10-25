«Болеют в работоспособном возрасте» — о динамике новой волны коронавируса
Домодедово, Московская область, 25 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Эпидемическая ситуация в России в настоящее время оказалась самой сложной за два года. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».
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«Сейчас, на мой взгляд, ситуация очень сложная. Могу оценить её как сложнее, чем была изначально в прошлом году в апреле и марте. Поступают более тяжёлые больные», — заявил Осипов.
«Болеют как раз в работоспособном возрасте от 18 до 55 лет. То есть те граждане, которые ведут активный образ жизни, работают и общаются с большим количеством людей. Мы говорим о том, что нужно привиться им для того, чтобы не заражать других», — указал он.