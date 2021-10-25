Домодедово, Московская область, 25 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Эпидемическая ситуация в России в настоящее время оказалась самой сложной за два года. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

«Сейчас, на мой взгляд, ситуация очень сложная. Могу оценить её как сложнее, чем была изначально в прошлом году в апреле и марте. Поступают более тяжёлые больные», — заявил Осипов.

«Болеют как раз в работоспособном возрасте от 18 до 55 лет. То есть те граждане, которые ведут активный образ жизни, работают и общаются с большим количеством людей. Мы говорим о том, что нужно привиться им для того, чтобы не заражать других», — указал он.