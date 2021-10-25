Тюмень, 25 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 326 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 октября сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 323 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 25 октября 2021 года коронавирусом заразились 68 778 человек, выздоровели 57 702 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 25 октября в регионе скончался 2271 пациент с COVID-19 (на 14 человек больше, чем днём ранее).