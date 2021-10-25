Уфа, 25 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Усилить проверки соблюдения ограничительных мер поручил чиновникам глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил 25 октября на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Екатеринбург.рф Вакцинация

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«Мы приняли сложные, непопулярные меры в отношении тех, кто не сделал прививку. И мы видим, что они работают. Темпы вакцинации растут — от 10 тысяч в выходные дни до 20−30 тысяч в будни. Для поддержания объёмов вакцинации на этом уровне важно, чтобы наши требования строго соблюдались», — заявил Хабиров, поручив сотрудникам контрольного управления главы республики совместно с профильными ведомствами и министерствами усилить проверки соблюдения ограничительных мер.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии с 25 октября посещать розничные рынки (за исключением специализированных продовольственных и сельскохозяйственных рынков) можно лишь при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе. С 27 октября справки о прохождении ПЦР-теста будут действительны лишь в медучреждениях при госпитализации пациентов. В других организациях эти справки приниматься не будут.