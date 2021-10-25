Красногорск, 25 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Во время трансляции очередного еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами правительства и главами городских округов 25 октября ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 не стала одним из пунктов повестки. На это обратил внимание корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ранее на каждом аналогичном совещании о динамике распространения новой инфекции, количестве свободных коек в медучреждениях и других обстоятельствах борьбы с пандемией докладывала зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. В этот раз она также выступила с докладом, но по другому вопросу.

Отметим, что тему коронавируса в открытой части совещания пропускают не впервые. Однако в этот раз ожидалось, что на фоне максимального с начала пандемии числа новых случаев COVID-19 в сутки вопрос распространения инфекции и мер противодействия ей будет рассмотрен в публичной плоскости.