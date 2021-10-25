Тюмень, 25 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Тюменской области открыт новый моноинфекционный госпиталь на базе корпуса окружной больницы №9 в Вагае. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе и увеличением количества направленных на стационарное лечение людей с диагнозом COVID-19 открыт еще один моноинфекционный госпиталь на базе корпуса окружной больницы №9 в Вагае.

Отмечается, что в Тюменской области работает 18 госпиталей на 3 687 коек, свободный коечный фонд составляет 12,2%.