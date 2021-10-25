Севастополь, 25 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Блокпосты на въезде в Севастополь будут установлены с 30 октября, об этом сообщил 25 октября губернатор города Михаил Развожаев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода в кафе

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Проехать через блокпосты в город смогут только те, у кого имеются QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса либо перенесённое заболевание. Режим проезда через блокпосты будет действовать на протяжении всего периода нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября, уточняет «Крым24».

Ранее Михаил Развожаев подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности, ужесточив антиковидные меры, действующие в регионе. В частности, теперь для посещения кафе, ресторанов, салонов красоты, кинотеатров, музеев, участия в экскурсиях необходим сертификат вакцинации от коронавируса или QR-код с портала госуслуг, либо результат отрицательного ПЦР-теста, либо справка о перенесённом коронавирусе.

Также в регионе с 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа ресторанов, баров, кафе и закусочных (кроме работы на вынос), других предприятий сферы бытовых услуг, а также развлекательные центры, организации культуры.