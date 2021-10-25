Домодедово, Московская область, 25 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Ситуация с эпидемией коронавируса в настоящее время стала сложнее, чем в 2020 году. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».

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«Сейчас, на мой взгляд, ситуация очень сложная. Могу оценить её как сложнее, чем была изначально в прошлом году в апреле и марте. Поступают более тяжёлые больные», — заявил Осипов.

«Сегодня в Домодедово большое количество заболевших детей. Причём у нас самому маленькому нашему пациенту пять месяцев, у него двухсторонняя ковидная пневмония, находится в тяжёлом состоянии», — указал он.