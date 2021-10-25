Йошкар-Ола, 25 октября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Zdravalt.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 675 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 октября в регионе выявили 124 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 121 новом положительном исследовании на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 21 754 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1043 человека.

Читайте также: В Марий Эл выявили 124 новых случая заражения коронавирусом