Москва, 25 октября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В России концепция «люди — новая нефть» достигла своего апофеоза. Об этом 25 октября заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Так он прокомментировал планы Минтранса РФ установить европейские тарифы на платных российских дорогах.

Mag-mobil.de Платная дорога

По словам Титова, это апофеоз скандальной концепции «люди — новая нефть».

«Глазам не верится. А медианную зарплату до среднеевропейского уровня уже довели?» — риторически поинтересовался Титов.

Кроме того, он назвал иллюзией представления о том, что в России класс бизнесменов достиг такой мощности, что может выполнять государственную задачу инфраструктурного развития.

Подытоживая сказанное, Титов выразил надежду на то, что инициатива Минтранса так и останется на бумаге.

Напомним, как сообщалось ранее, свою позицию чиновники обосновывают необходимостью финансировать строительство новых дорог.