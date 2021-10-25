Йошкар-Ола, 25 октября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 25 октября выявили 124 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 121 новом положительном исследовании на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 21 754 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 20 036 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 18 человек. 675 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне было зарегистрировано два летальных случая, за минувшие сутки скончались пять человек среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1043 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 860 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1645 человек, из них у 1615 — пневмония, 66 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 23 пациента, при этом госпитализированы 70 жителей Марий Эл.