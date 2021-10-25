Тюмень, 25 октября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Тюменской области зарегистрировано 0,01% летальных случаев от COVID-19 среди полностью вакцинированных. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Во всех летальных случаях у пациентов имелись тяжелые хронические заболевания до заражения новой коронавирусной инфекцией.

Отметим, что за неделю, с 19 по 25 октября, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф» в Тюменской области скончались 107 пациентов с COVID-19.