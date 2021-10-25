Саранск, 25 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев.

Скончались женщины 1942, 1953, 1956 годов рождения, а также мужчины 1969 и 1978 годов рождения. Течение заболевания у всех умерших сопровождалось двусторонней тотальной или полисегментарной пневмонией, а также хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 677 человек.

Как сообщало ИА REGNUMпо состоянию на 25 октября в регионе выявили 143 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 139 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 30 843 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4220 человек.

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